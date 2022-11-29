تفاصيل لقاء الرئيس العليمي وطارق صالح مع الشيخ صادق الاحمر في زيارة مفاجأة بالاردن

الرياض - محمد الاطلسي - زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضوي المجلس طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي اليوم الاثنين، الشيخ صادق عبدالله بن حسين الاحمر الذي يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

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وخلال الزيارة اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على صحة الشيخ الأحمر، معربا باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة سالما معافى إلى أرض الوطن .

كما أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم شكره وتقديره للمملكة الاردنية على الرعاية الطبية الكريمة للشيخ صادق الأحمر، الذي ثمن من جانبه لفخامة الرئيس مبادرته ومشاعره الإنسانية النبيلة