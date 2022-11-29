بكلمات مؤثرة ..هذا اخر ما قاله الراحل د. عبدالعزيز المقالح في وصيته وموعد ومكان التشييع

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مقربة من الأديب الراحل د. عبدالعزيز المقالح الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن وصيته .

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وكان رئيس المجلس السياسي الاعلى في صنعاء مهدي المشاط وجه باقامة تشييع رسمي مهيب للشاعر اليمن الكبير د/المقالح.

وقالت مصادر رسمية في صنعاء أن عضو السياسي الأعلى محمد النعيمي تواصل مع شقيق الفقيد صالح المقالح ونجله محمد،والذي بدورهم وجهوا كلمة الشكر مؤكدين على أنهم سينفذون وصية الراحل د. عبدالعزيز المقالح .

وبحسب مقربين تواصل معهم "يمن دايز" أن الراحل د.عبدالعزيز المقالح أوصى بالصلاة عليه في جامع الخير وتشييعه إلى مثواه الاخير.

وسيتم الصلاة على جثمان شاعر اليمن الكبير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح رحمه الله بعد صلاة ظهر غد الثلاثاء في جامع الخير بشارع مجاهد والتشييع إلى مقبرة الدفعي بالسبعين.

وتوفي د. عبدالعزيز المقالح عن عمر يناهز 85 عام.