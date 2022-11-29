الكشف عن تفاصيل هامة ومفاجئة للوديعة السعودية الإماراتية

الرياض - محمد الاطلسي - اكد مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي عبدالله آل هتيلة ان الحكومة اليمنية تنتظر من الدول المانحة زيادة مساعداتها المالية

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وقال هتيلة في تغريدة له على تويتر:

‏تنتظر الحكومة اليمنية من الدول المانحة وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الصديقة لليمن زيادة مساعداتها المالية على غرار ما تقدمه المملكة ودول الخليج، والتي شكلت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن في الفترة الماضية