االيمن: الخدمة المدنية تعلن خبر سار للموظفين بتسليم العلاوات منذ عام 2013إلى هذا اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة صنعاء عن خبر هام بخصوص علاوات موظفي الدولة

ووجه وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء سليم المغلس، بالبدء بإعداد التسويات والعلاوات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة منذ ٢٠١٣ وحتى يومنا هذا لحفظها كاستحقاق للموظفين.

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وبحسب وكالة سبأ التابعة لصنعاء، فقد أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة مناوبة قيادات الوزارة في خدمة الجمهور على مدار الأسبوع للقاء المستفيدين وتسهيل معاملاتهم.

وقالت ان وزير الخدمة المدنية والتأمينات وجه بالبدء في تنفيذ برنامج توعوي داخل الوزارة بمضمون مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل لنصف ساعة يوميا.

واضافت ان وزير الخدمة المدنية والتأمينات اعلن البدء في العمل على النظام الآلي لخدمة الجمهور و البدء في العمل على النظام الآلي لإصدار الفتاوى والتسويات اللذان تم بناءهما محلياً من خلال المختصين في الوزارة.