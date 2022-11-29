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شركة you للاتصالات توجة تحذير عاجل لجميع المستخدمين

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الرياض - محمد الاطلسي - افاد عدد من المشتركين بشركة you للاتصالات عن تلقيهم لتحذير من الشركة. 

وقال مشتركون:تلقينا رسالة من شركة you بعدد من المناطق بالمحافظات الجنوبية تشدد على ضرورة شحن الخط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واضافوا:نص الرسالة جاء فيها:عزيزي المشترك يرجى تعبئة خطك الان قبل مصادرته وتوقف حساب الواتساب و حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالرقم.

واختتموا:لم تقدر الشركة بان الشبكة مقطوعة عند عدة مناطق بينها عدن منذ اشهر. 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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