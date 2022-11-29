اعلان جديد للملكة السعودية فاجئ الجميع ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن نية المملكة في تنفيذ مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وذلك بناء على تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقد أشار الى أهمية هذا المطار ومساهمته في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، للربط بين القارات الثلاث، كما أنه سيدعم كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

السعودية تعلن موقع و مخطط مطار الملك سلمان الجديد… أحد أكبر مطارات العالم يربط بين القارات الثلات أشار المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل أن المطار الجديد الذي تنوي المملكة في بنائه سيساعد في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى مثل الصناعة، التجارة والسياحة، والعمل على تنفيذ مستهدفاتها الطموح لتحقيق التنمية المستدامة.

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كما أشار أنه سيكون مركز اقتصادي حيوي ومتطور يمثل نموذجاً للنقل المتكامل، ويعزز من اقتصاديات الطيران.

جاء مخطط مطار الملك سلمان الدولي الجديد بالرياض لدعم خطط المملكة ورؤيتها المستقبلية 2030 بأن تكون مدينة الرياض واحدة من أكبرعشرة اقتصادات مدن في العالم، ولكي يساهم هذا المطار في مواكبة النمو السكاني في الرياض.

من المقرر بناء المطار على مساحة 57 كم²، ليصبح من أكبر مطارات العالم، ليستهدف هذا المطار زيادة وجهات ورحلات الطيران لأكثر من 250 وجهة دولية، وزيادة القدرة الاستيعابية لنقل 185 مليون مسافر، ومرور حوالي 3,5 مليون طن من البضائع مع حلول عام 2050.

مخطط مطار الملك سلمان الدولي الجديد بالرياض اما عن المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، فسوف يتم تنفيذها وفقاً لأعلى وأفضل المعايير الابتكارية، بتصميم عصرية متطورة تحاكي الثقافة السعودية و تتماشى معها، ليحظي المسافر برحلة سفر مميزة ويستمتع بخدمات فريدة عالية الكفاءة.

موقع مطار الملك سلمان الدولي الجديد سيكون موقع مطار الملك سلمان الجديد بنفس موقع مطار الملك خالد، وسيتضمن المطار 6مدارج للطيران بالإضافة إلى المرافق المساندة والتي ستبلغ مساحتها 12كم².