السعودية تكشف عن حالات إصدار خروج نهائي للعامل..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن صاحب العمل الحالي له الحق في إصدار خروج نهائي للموظف في حالة إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف، وأوضح الخروج النهائي للموظف أن أصل العامل هو الوحيد وفي حالتين هما إنهاء العلاقة التعاقدية أو في حال نقل الخدمة عبر منصة “السلطة” يكون هذا رد الوزارة على أسئلة المواطنين بخصوص الإجراءات التي يجب اتباعها لفصل المهن وصاحب العمل وإذا كان بإمكانه القيام بذلك.

الجدي في غضون ذلك، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق بإجراء بعض التعديلات على إجراءات ضبط التغيب بين العاملين في القطاع الخاص، وقالت الوزارة إن هذه التعديلات وهذه المذكرة تتوافق مع رغبة الوزارة في تحسين العلاقات التعاقدية التي إلزام العمال وأصحاب العمل ومن خلال هذه الوزارة الحفاظ على الحقوق التعاقدية الملزمة لجميع الأطراف وزيادة مرونة وجاذبية سوق العمل بالمملكة.

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وبحسب الوزارة، فإن أحدث المعلومات تنص على أنه بمجرد أن يقدم صاحب العمل طلبا لإنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطه بعامل أجنبي، فسيتم اعتبار العامل “مفصولا من العمل” ولن يسمح له بالعمل و هذا يشمل انقطاع اتصال البيانات لجميع الأطراف، ويعتمد التأثير على المؤسسات على ذلك القضية، ولكن ليس هنا من صاحب العمل في غضون 60 يومًا بعد أن يكون للوظيفة الحالية بعض النتائج بالنسبة للموظف، ستتيح الوزارة للموظف فرصة الانتقال إلى صاحب عمل جديد و يمكنك الاستقالة بشكل دائم، ولكن إذا مر 60 يومًا ولم يتم إنجاز المهمة بأي شكل من الأشكال، في مثل هذه الحالات، ستخضع حالة الموظف للوائح المقاطعة و “الغياب عن العمل”.