مفاجأة غير متوقعة ..شخصية يمنية بارزة يدعوا ملاطف حميدي لزواج بابنتة

الرياض - محمد الاطلسي -

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�علن الناشط اشرف الحميدي إستعداده لتزويج شقيقته بالفنان ملاطف الحميدي. وقال الحميدي : هذا آخر منشور فيما يخص موضوع أخي وشقيق ضلعي/ ملاطف حميدي وسأقفل موضوعه؛ حتّى يستجد جديد وأقول: لكي يعرف القاصي والداني يا ملاطف أنّني وكل الشرفاء لم نقف معك تملقًا، أو كذبًا، أو شهرةً، أو لأي سببٍ آخر؛ فأنا أدعوك لأن تتقدم لخطبة إحدى أخواتي وسأبارك لكما الان وحال موافقتكما على بعضكما، وأنا رجل من ظهر رجل وكلمتي أمام مئات الآلاف شاهدة لوعدي.. ويأتي هذا الموقف عقب إثارة الرأي العام بسبب تعرض ملاطف للعنصرية من بعض قبيلة الحميدي.