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مباشرة من محلات الصرافة انخفاض صادم لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية ..السعر الان

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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�جل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، اسعاراً جديدة وانخفاض كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن أسعار الصرف في صنعاء :  الريال السعودي  شراء = 148.4 ريال يمني  بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي :  شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن  الريال السعودي :  شراء = 290 ريال يمني بيع = 300  ريال يمني الدولار الامريكي  شراء = 1090  ريال يمني بيع =1135 ريال يمني

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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