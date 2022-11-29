غرامة مالية كبيرة على من يقوم بهذه المخالفة بقصد أو بدون قصد في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - المرور السعودي حذر جميع قائدي المركبات من ارتكاب الأخطاء التي تؤدي إلى التعدي على حقوق المستخدمين للطريق ومنها أن يتم تعدي الإشارة الحمراء.

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حيث أن هذه الحركة تؤدي إلى تعريض الآخرين على خطر جسيم كما تم وصفه حيث ان المرور السعودي يعمل على توفير البيانات التي تساعد الأفراد على الطرق من السير بكل أمان.

وعقوبة تجاوز الضوء الأحمر تتراوح قيمةآ من 3000 ريال إلى 6000 ريال في حالة تكرار المخالفة، اما في حال تجاوز الإشارة الحمراءآ أثناء تناول مواد كحولية تتراوح الغرامة من 5000 ريال إلى 10000 ريال

خطوات نقل ملكية السيارة عبر أبشر

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية عبر حساب البائع أو المشتري لإتمام الصفقة بعد معاينة السيارة وتحديد السعر.

توافر كافة متطلبات المباعية ومنها أن يكون لكل من طرفي البيع حساب مفعل على منصة أبشر وعنوان واصل.

يتم دخول البائع واختيار الخدمات المرورية ومنها مباعية المركبات وعرض السيارة المراد بيعها.

يقوم المشتري بالدخول عبر حسابه والخدمات المرورية ثم مبايعة المركبات للموافقة على الشراء.

تعبئة االبيانات المطلوبة وإتمام الشراء وسداد الرسوم وقيمتها 230 ريال.

يتم الانتهاء من الإجراءات والضغط على تسليم المركبة وحصول البائع على مبلغ السيارة. خطوات المبايعة الإلكترونية

لابد من توافر خطوات معينة حتى يتم بيع المركبة والانتهاء منه بشكل إلكتروني. تأتي الخطوة الأولى وهي معاينة السيارة على أرض الواقع والاتفاق على السعر. ثم إنهاء الإجراءات الإلكترونية على منصة ابشر.آ عدم وجود مخالفات مروريةآ وسداد الرسوم. ثم عند التسليم يتم التقاء البائع والمشتري لتسليم المركبة