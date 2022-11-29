اليمن :اغتيال قيادي بارز وتحركات عسكرية واسعة تعم هذه المحافظة

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت المليشيا الحوثية العديد من عناصرهم الأمنية والذين تم استقدامهم من أكثر من محافظة بعد تنفيذ عملية إغتيال القيادي الحوثي "أبو العز " قائد النجدة في رداع بمحافظة في ساعات متأخرة من مساء أمس .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني الأحد أن عناصر أمنية حوثية طوقت مدينة رداع ونصبت العديد من النقاط الأمنية ومحاصرة بعض الاحياء للبحث عن متورطين باغتيال قائد قوات النجدة في مديرية رداع القيادي أبو العز والذي ينتمي إلى محافظة عمران وتم تعيينه مؤخرا بديلا عن أبو الحمزة .

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وأضافت المصادر أن العناصر الحوثية كثفت تواجدها في مدينة رداع وخاصة أمام منازل مواطنين ينتمون إلى " آل الجوفي " والذين تتهمهم المليشيا الحوثية بالوقوف وراء الاغتيال لكن البعض أعتبرها الاتهامات الحوثية باطلة وعارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولات وريط "ال الجوفي " بسبب خلافاتهم مع "آل الريامي" والذين يندج غالبتهم في صفوف الحوثيين ويشغلوا مناصب كبيرة في المليشيا الحوثية .

ونقلت المليشيا الحوثية جثة القيادي الحوثي ابو العز إلى المستشفى الدولي بعد اغتياله بالقرب من "الفرزة " بالقرب - بجانب مطعم الشيباني وبثت دعايات بأن المتهمين من ال الجوفي قبل التحقيق في عملية الاغتيال .

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية تحاول اقتحام منازل "آل الجوفي " من خلال الحملة العسكرية الحوثية بعد تطويقها للمنطقة بكثافة .

هذا ومازالت المليشيا الحوثية تحقق في مقتل القيادي أبو العز وسط توقعات بأن عملية الاغتيال تأتي في إطار الصراع داخل أجنحة المليشيا التي تحاول تغطيتها من خلال الباس التهمة بأشخاص آخرون للتغطية على الجريمة .