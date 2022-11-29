شركة النفط بصنعاء تعلن خبر هام لكافة المواطنين بشأن أزمة الوقود وتسعيرة البنزين والديزل في كافة محطات التعبئة

الرياض - محمد الاطلسي - سجلت أسعار المشتقات النفطية في اليمن، الإثنين الموافق 28 نوفمبر 2022م، تفاوتا في أسعار البنزين والديزل بين المحافظات اليمنية المختلفة.

وننشر لكم تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن ومأرب وتعز وحضرموت اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر 2022م للصفيحة سعة 20 لتر:

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أسعار المشتقات النفطية في صنعاء

– البنزين (مستورد) = 10,500 ريال (20 لتر)

– الديزل (مستورد) = 12,500 ريال (20 لتر)

– البنزين (مستورد) = 19,500 ريال (20 لتر)

– الديزل (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في مأرب

– البنزين (محلي) = 3,500 ريال (20 لتر)

– البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر)

– الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في تعز

– البنزين (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)

– الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا

– البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر)

– الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت سيئون

– البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر)

– الديزل (مستورد) = 22,000 ريال (20 لتر)