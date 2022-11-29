كلمات نارية للفنان اليمني ملاطف حميدي على الحملة التي يتعرض لها..اتفرج ماقال

الرياض - محمد الاطلسي - قال الفنان ملاطف حميدي:يشهد الله ان ملاطف حميدي إنسان بسيط إنسان محب لوطنه محب لهويته محب لمهنته،،،ما اشتي أسبب لأي مخلوق اي مشاكل أو اكون مصدر إزعاج لأي مخلوق ولا اشتي شهرة بقدر ما اثبت وجودي بمجهودي وارفع اسم وطني...

واضاف:انا لا شيء بدون أبناء شعبي افتخر بكم وأرفع رأسي للسماء وكل كلمة كتبتوها عليا ابكتني بشدة واثرت فيني.

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

واختتم:كل شخص دعمني برسمه او بتصميم من اول يوم شاركت فيه في فعاليات كأس العالم....كان لها أثر كبير في حياتي اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى..