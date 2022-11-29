خبر سار ..دولة خليجية عظمى تقدم دعم كبير لليمن (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ كلمات نارية للفنان اليمني ملاطف حميدي على الحملة التي يتعرض لها..اتفرج ماقال

▪ مفاجأة غير متوقعة..دلائل وتفسيرات رؤية نزول المطر في المنام للمتزوجة

itemprop="name">

كشفت صحيفة سعودية عن دعم تنموي كبير لليمن تجاوز 20 مليار دولار، لمعالجة آثار انقلاب مليشيا الحوثي. وقالت صحيفة (اليوم) السعودية، في افتتاحيتها اليوم/ الاثنين/ وتحت عنوان ( دعم الشعب اليمني.. وجهود المملكة الإنسانية ) أن ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم تنموي واقتصادي نوعي لليمن عبر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" والذي أنشئ بموجب أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف 2018 ، هو أمر يعكس اهتمام المملكة في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموى لها ويؤكد موقف المملكة الثابت تجاه دعم الأشقاء اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، من دون تفرقة أو تمييز.