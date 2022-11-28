وردنا الآن..تنبية هام للجوازات السعودية إلى جميع المقيمين..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - توضيحات مستمرة من المديرية العامة للجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، للمواطنين الراغبين في السفر إلى دولة قطر، من أجل مساندة المنتخب السعودي لكرة القدم في المنافسات القوية، في الوقت الذي أعلنت فيه المنافذ الجمركية المختلفة حالة الاستعداد القصوى، لاستقبال وسفر المواطنين من وإلى المملكة.

توضيح بشأن جواز السفر

في البداية ردت المديرية على استفسار أحد المواطنين، وهو سؤال شائع لدى الكثيرين، بشأن أنه لم يتبقى سوى 5 شهور فقط على انتهاء جواز السفر الخاص به، ويريد السفر للدوحة لمتابعة مباريات كأس العالم، فأشارت إلى إلى أنه لابد من متابعة الشروط والضوابط الأساسية التي تم إقرارها بشأن السفر لحضور فعاليات المونديال

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ونشرت الجوازات اشتراطات جواز السفر وبطاقة هيا المطلوبة الواجب توافرها للراغبين في حضور فعاليات كأس العالم، ومنها ألا تقل صلاحية جواز السفر لدول مجلس التعاون الخليجي عن 3 أشهر، ولباقي الدول 6 أشهر، وامتلاك بطاقة هيا، ولمتابعة التفاصيل يرجى متابعة البيانات المُدرجة بالصورة الآتية:

ومن ناحية أخرى، أصدرت الجوازات تنبيهًا للمقيمين بشأن خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المنزلية عبر أبشر، وتتمثل في:

تسجيل الدخول للمنصة أو التطبيق الخاص بها.

اختيار خدمات العمالة

ثم الذهاب إلى خيار خدمات

ثم التأشيرات

وأشارت المديرية إلى إنه يتم الإلغاء بعد التسجيل الإلكتروني خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة، حتى لا يتم تطبيق الغرامات في حالة الإهمال.