بشرى سارة ..اعلان مفاجئ للبنك المركزي اليمني بعد تلقيه وديعة اماراتية بمبلغ 300 مليون دولار

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن البنك المركزي اليمني الأحد، فتح مزاد جديد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء القادم.

وقال البنك في إعلان له نشره على موقعه الرسمي، إنه فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي وذلك في يوم الثلاثاء القادم 29 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.

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وأضاف أنه سيتم تقديم العطاءات باستخدام منصة "Refinitiv" الإلكترونية، فيما سيكون البنك وسيط للبنوك التي ليست لديها وصول للمنصة على أن يقدم العطاءات نيابة عنهم، بعد طلب رسمي مقدم للمصرف عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة.

وأشار إلى أنه لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من قيمة المزاد، حيث لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

ولفت إلى أن البنك سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، وسينشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم.

ويأتي هذه الإعلان بعد مزاد آخر أعلن في الـ 22 من نوفمبر الجاري بثلاثين مليون دولار.