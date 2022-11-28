جريمة بشعة ..جماعة الحوثي ترتكب عيب اسود وتفجر غضب واسع في العاصمة صنعاء ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - ارتكبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، جريمة بشعة وعيب أسود، بحق أحد المشايخ في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات منذ ثمان سنوات.

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وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن قيام عناصر تابعة للقيادي في مليشيا الحوثي "أبو نشطان"بتصفية الشيخ خالد أحسن الراعي،أمام زوجته واطفاله ودهسه بسيارة بعد إطلاق وابل من الرصاص عليه، والتي وثقتها كاميرات المراقبة في العاصمة المختطفة صنعاء، نموذج لمئات الجرائم التي ترتكبها المليشيا يوميا بحق المواطنين بمناطق سيطرتها.

واعتبر الوزير الإرياني في سلسلة تغريدات رصدها "المشهد اليمني"، هذه الجريمة البشعة تكشف حالة الفوضى والانفلات الأمني الحاصل في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أكد أن هذه ااجريمة تكشف مدى استخفاف المليشيات الحوثية بدماء اليمنيين، وتنصلها من الاعراف القبلية التي تجرم مثل هذه الأعمال باعتبارها "عيب اسود".

ودعا الوزير اليمني، المشائخ والاعيان وأبناء القبائل وكل الاحرار في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران لتوحيد مواقفهم لمواجهة آلة القتل والإجرام الحوثية التي تواصل منذ نشأتها سفك دماء اليمنيين وازهاق أرواحهم دون وازع من دين أو ضمير أو اخلاق..