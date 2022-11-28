بعد طول غياب ..تصريح مفاجئ لعبد الملك الحوثي بشأن هذا الأمر!!

الرياض - محمد الاطلسي - عاود زعيم الحوثه عبدالملك الحوثي الظهور مجددًا بتصريح جديد عقب فترة من الغياب.

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وأدلى عبدالملك الحوثي بتصريحٍ له نشرته وكالة سبأ التابعة للحوثيين قال فيه:"اتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى مهدي المشاط باستشهاد أخيه مصلح المشاط"

وأردف عبدالملك الحوثي قائلًا:"أعرب عن خالص العزاء والمواساة للمشاط ووالده وأسرته الكريمة في مصابهم".. "سائلاً الله تعالى له الرحمة والمغفرة والفوز بالجنة ولأهله الصبر والسلوان".

ويوم أمس الجمعة لقي شقيق القيادي الحوثي مهدي المشاط مصرعه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في إحدى الجبهات حسب المصادر.

الجدير بالذكر أن عبدالملك الحوثي يغيب عن الظهور الإعلامي لفترة طويلة في ظل استمرار جماعته في تكثيف تصعيدها العسكري تجاه المناطق المحررة والموانئ النفطية.