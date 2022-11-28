بشرى سارة تزفها شركة يمن موبايل لجميع سكان هذه المناطق..!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال الليلة عن تشغليها خدمة الـ4G في مناطق جديدة

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واكدت الشركة انه.تم تشغيل خدمة الـ4G من يمن موبايل في المناطق التالية

- منطقة المحجر - وادي ظهر م- صنعاء - حارة النجدة - مدينة ذمار - مدينة الراهدة ، اضافات جديدة . تعز - بيت الصايدي - بعدان - إب