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بشرى سارة تزفها شركة يمن موبايل لجميع سكان هذه المناطق..!

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال الليلة عن تشغليها خدمة الـ4G في مناطق جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واكدت الشركة انه.تم تشغيل خدمة الـ4G من يمن موبايل في المناطق التالية

 

- منطقة المحجر - وادي ظهر م- صنعاء - حارة النجدة - مدينة ذمار - مدينة الراهدة ، اضافات جديدة . تعز  - بيت الصايدي - بعدان - إب 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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