العيدروس يكشف عن قرار جديد بكأس العالم بقطر يعذب المعلقين خلال المباريات..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المعلق اليمني حسن العيدروس معلق قناة بي ان سبورت عن قرار جديد تم استحداثه في بطولات كأس العالم بقطر يعذب المعلقين اثناء تعليقهم للمباراة.

وكتب في صفحته بالفيس بوك قبل قليل بقرض المزحة قرار زيادة الوقت بدل الضائع في كأس العالم اخترع لتعذيب المعلقين امام بولندا “.

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وزد الوقت بدل الضائع في مباريات كأس العالم على غير العادة في المباريات السابقة.

واحتسب حكم مباراة السعودية وبولندا وقت ضائع في شوط المباراة الأول عشر دقائق.

وحسب تصريح الحكم الدولي السابق والناقد الرياضي ناصر صادق مع موقع الجزيرة إن هناك تقنيات جديدة لاحتساب الوقت بدل الضائع في مباريات كرة القدم خلال كأس العالم 2022، لضمان عدم إهدار الوقت من اللاعبين في خطوة تحقق التكافؤ والعدل بالمباراة.

وقال في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن “موضوع زيادة دقائق الوقت بدل الضائع قديم حديث. هناك الكثير من الدقائق التي تضيع خلال المباراة لا يتم احتسابها بالعادة، حيث كشفت دراسات وإحصائيات أن الوقت الفعلي للعديد من المباريات يصل إلى 40 دقيقة فقط بدلا من 90. وهذه أرقام كارثية لأن متعة كرة القدم داخل الملعب وليس خارجه”.

وأشار إلى أن الحكام لم يكونوا يتعاملون بجدية مع الأمر، وتسبب ذلك في ضياع بطولات على بعض الفِرق.

وأصبح وقت استمرار اللعب في مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم أطول من النسخ السابقة للبطولة بعد إبلاغ الحكام بضرورة احتساب الوقت بدل الضائع وأي توقفات أخرى خلال اللعب بدقة أكبر.