الريال اليمني يفاجئ الجميع بسعر خيالي أمام العملات الاجنبية في آخر تحديث اليوم الاثنين ..السعر الان

الرياض - محمد الاطلسي - أسعار صرف الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الإثنين 28 نوفمبر، تحسناً ملحوظا عقب توقيع اتفاقًا بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية اتفاقًا لدعم الاقتصاد اليمني.

وفيما يلي أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن:

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الدولار الأمريكي:

شراء 1030 ريالًا يمنيًا

البيع 1050 ريالا.

الريال السعودي:

البيع 278 ريالا

الشراء 273 ريالا.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من توقيع الحكومة اليمنية اتفاقًا مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن " بقيمة مليار دولار.