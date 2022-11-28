مستحيل الله ينصرهم..محلل سعودي يكشف عن خطر "شبه كارثي" ينتظر هذه الدولة

الرياض - محمد الاطلسي -

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�ال كشف محلل سياسي سعودي، إن الشعب الأوكراني سيتجمد وسيتم تغيير فولوديمير زيلينسكي حال استمر في عدم اهتمامه بحياة شعبه. وأشار المحلل السعودي، إلى أن المستجدات في أوكرانيا شبه كارثية، مبينا:" الحكومة الأوكرانية ما بيهمها دمار شامل ولم أرى في حياتي حكومة ما بيهمها إيش اللي يحصل لشعبها مثلما أرى الحكومة الأوكرانية تغامر بشعب كامل وسوف يتجمد وخاصة بعد تدمير معظم البنية التحتية". وأكمل:"كل ما قالوا على إن روسيا تضعف كل ما تصبح أقوى والآن سوف تمنع عنهم الوقود النووي، وعن أوروبا كلها وسوف تتجمد وهيأكلوا تراب"، مردفا:"هؤلاء داعين للمثلية الذين امتحنونا في كأس العالم". وزاد:"ألمانيا قائدة المثلية وفرنسا وبريطانيا وأمريكا يعني يفسدوا العالم غصب عنهم"، موضحا:"لا يمكن أن تنتصر أمة بهذا التفكير، فهم يخالفون الطبيعة البشرية بتفكيرهم لذلك مستحيل الله ينصرهم". ولفت:"روسيا كل ما جاء لضرباتها تزداد قوة وعنفا وتركيزا ولكن أوكرانيا مرشحة لأن يتجمد معظم الأراضي الأوكرانية والناس بتموت بسبب البرد مع دخول الشتاء وقوته في أوروبا التي تعيش على الوقود النووي وبدون ما تستطيع مقاومة البرد الكارثي". وتابع:"قائد الجيش الأوكراني بدأ التسويق له على أن يكون الخليفة لزيلينسكي لأنه ما بيهمه الشعب الأوكراني الذي وصل لمرحلة".