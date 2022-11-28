بالصوت والصورة ..شاب يقتل امه بطريقة بشعة هزت قلوب العالم

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت العاصمة المصرية القاهرة، السبت، واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب على قتل والدته، وتوثيق جريمته بالصوت والصورة، بحسب ما جاء في تقارير إعلامية محلية.

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وفي التفاصيل، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يُفيد بالعثور على سيدة مقتولة بأحد شوارع منطقة عين شمس، شرق القاهرة، لينتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن السيدة في العقد الثامن من العمر، وأن نجلها وراء ارتكاب الجريمة؛ بعد مشادة كلامية بينهما.

كما تبين أن الشاب، الهارب حتى الآن، اعتدى بالضرب على والدته مستخدماً قطعة خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بعدما سألها عن قطعة ملابس (بالطو) ولم يعثر عليها، حيث قام بتصوير الواقعة بالصوت والصورة.

وقال أشقاء المتهم، أمام رجال المباحث، إن أخيهم كان يتردد على أطباء نفسيين للعلاج في الآونة الأخيرة.

وجرى نقل جثة السيدة المجني عليها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيقات.