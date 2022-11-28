مواجهات شرسة ومعارك عنيفة وسقوط قتلى وجرحى في هذه المحافظة اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلنت جماعة الحوثي مقتل تسعة من ضباطها، بينهم اثنان برتبة عقيد، سقطوا بمواجهات مع القوات الحكومية.

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وقالت وكالة أنباء (سبأ) بنسختها الحوثية، إنه "تم اليوم في العاصمة صنعاء تشييع جثامين الشهداء العقيد وليد سند مشعفل، والعقيد شايف عمر الوعري، والرائد عبدالرحمن مرشد العديني، والنقيب زين العابدين علي القرعي".

وأضافت أنه " تم كذلك تشييع الملازم أول محمد حمود جباره، والملازم أول عبدالمجيد أحمد الزهرات، والملازم أول مبارك علي دحروج، إضافة إلى الملازم أول بسام علي صلاح، والملازم ثاني عبدالله أحمد عقيلي".