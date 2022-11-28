قناة جديدة تكسر كل القيود وتبث مباريات كاس العالم على هذا التردد

الرياض - محمد الاطلسي - كثفت مؤشرات البحث على جوجل عن القنوات غير المشفرة التي تذيع مباريات كأس العالم بقطر 2022 ، وخاصة بعد التشويش على قناة الهوية اليمنية التي أذاعت عدة مباريات من بداية المحفل العالمي.

وتصدرت قناة TRT 1 تي ار تي الجديد 2022 على نايل سات او عرب سات ، مؤشرات البحث بعد إذاعتها لمباريات المونديال ، ارتفع البحث عن تردد قناة TRT

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تردد قناة TRT 1 على نايل سات هو 11257 (H) ، بينما تردد القناة على القمر عرب سات 12073 (H) ، وعلى القمر هوت بيرد 11565 (H).

مباراة ألمانيا وإسبانيا

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه إسبانيا اليوم علي استاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022

وتقام المباراة بين منتخب المانيا واسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة المانيا واسبانيا ومن المقرر أن تنقل عدة قنوات مباراة منتخب المانيا ضد اسبانيا علي النحو التالي

beIN sports HD MAX1 ، beIN sports HD MAX2 ، beIN 4K HDR ، beIN SPORTS connect ، Alkass EXTRA TWO HD ، Alkass EXTRA One HD

ويعلق علي مباراة المانيا ضد اسبانيا سمير المعيرفي عبر قنوات الكأس بينما يعلق عصام الشوالي عبر قناة بي ان سبورتس.

ويحتل منتخب اسبانيا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي كوستاريكا بينما يحتل فريق المانيا المركز الثالث بدون نقاط بعد الخسارة الجولة الماضية أمام اليابان صاحب المركز الثاني حاليا.

ترتيب مجموعة المانيا واسبانيا

المجموعة الخامسة

1- اسبانيا :3 2- اليابان : 3 3- المانيا : 0 4- كوستاريكا : 0