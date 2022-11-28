بشرى سارة يزفها فلكي يمني ..هذا ما سيحدث الخميس القادم

الرياض - محمد الاطلسي -

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�شف فلكي بأن اليمن على موعد الخميس القادم، مع ظاهرة فلكية مهمة . وقال الفلكي أحمد الجوبي في منشور أن الخميس القادم 1 ديسمبر 2022 ، سيظهرر كوكب المريخ في أدنى مقاربة له من الأرض . وأضاف أن المسافة ستكون ٨١ مليون كم ويزداد بريقه مساء ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م ويمكن مشاهدته بكل وضوح. وأوضح الجوبي ايضا قد أوضح أنه من اليوم يعتبر اول ايام النجمين ويتميز بالاجواء اللطيفة وأشار الجوبي أن الأجواء اليوم الاثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ الموافق ٤ جمادى الاولى ١٤٤٤ بمشيئة الله أجواء معتدلة الى باردة ودرجة الحرارة ٤ درجات ، والرطوبة ٧٢% وسرعة الرياح ١٢ كم في الساعة