اليمن : الخدمة المدنية تعلن يوم الأربعاء إجازة رسمية(تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي -

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�علنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأربعاء القادم 30 نوفمبر 2022م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد. وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها، أمس الأول الخميس، أن ذلك، يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية. ورفعت وزارة الخدمة المدنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلةً برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإلى كافة أبناء الشعب في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.