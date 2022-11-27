قطر تكشف عن مفاجأة لكل يمني في مختلف محافظات الجمهورية

الرياض - محمد الاطلسي - شهد موقع البث المجاني لمباريات كأس العالم لكرة القدم (قطر2022) في مدينة الحديدة، اليوم الجمعة اقبالاً حاشداً من الجماهير على مشاهدة مباريات مونديال قطر، وبحضور رئيس مكتب بعثة الهلال الأحمر القطري في اليمن، الأستاذ أحمد الشراجي.

ويأتي البث المجاني لمباريات المونديال في حديقة الشعب وسط مدينة الحديدة عبر شاشة كبيرة في إطار مبادرة “كأس العالم من قطر 2022 إلى العالم” التي يتبناها ويرعاها الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، وقنوات “بي إن سبورتس”، واللجنة العليا للإرث والمشاريع، وتنفذها في اليمن شركة “توجيذر” للتسويق والإعلان تحت شعار “مونديال قطر على الأراضي اليمنية” من خلال نصب شاشات عملاقة في 12 موقعاً في 8 محافظات لمتابعة أحداث المونديال مجاناً.

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وفي لفتة انسانية قام الهلال الأحمر القطري ممثلاً برئيس مكتبه في اليمن الاستاذ احمد الشراجي، بتوزيع جوائز متنوعة على الجماهير الحاضرة لمشاهدة مباريات المونديال من خلال اختيار كوبونات تم توزيعها على الحاضرين مسبقاً.

واشتملت الجوائز على شاشة تلفزيونية وجوال وكرات المونديال، بالإضافة إلى جوائز عينية أخرى، وزعها الهلال الأحمر القطري، وسط تفاعل وارتياح واسع من الحاضرين.

واستمتع الحاضرون بمختلف فئاتهم العمرية بمشاهدة المباريات والفقرات المصاحبة، معبرين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي سهلت مشاهدة مباريات مونديال قطر ومتابعة أحداثه مجاناً ودون عناء.