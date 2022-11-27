لأول مرة تراجع كبير لسعر الدولار أمام العملات الاجنبية ..تعرف على السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني اليوم الاحد 3 جماد اول 1444ه
أسعار الصرف في عدن
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ريال سعودي
شراء 267.00 بيع 270.00
دولار أمريكى
شراء 1018.00 بيع 1025.00
# اسعار الصرف في صنعاء
ريال السعودي
شراء 148.50 بيع 148.60
دولار الأمريكي
شراء 559.50 بيع 563.00
الجنيه الاسترليني = 1.21 دولار