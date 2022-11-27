خطوات وشروط جديدة تمكنك من تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - شروط وطريقة طلب تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية هو ما يحتاج معرفته كل شخص يرغب في تحويل الزيارة إلى إقامة داخل المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نجيب لكي من يسأل عن هل ممكن تحويل الزيارة العائلية الى اقامة وعن كيفية تحويل تاشيرة زيارة عمل الى اقامة.

يسأل البعض عن هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية وقد أجابت السلطات المسؤولة في المملكة عن هل ممكن تحويل الزيارة العائلية الى اقامة قائلة:

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لا يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة، ومن يظل في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء فترة زيارته فإنه سوف يتحول للمسائلة القانونية.

بالرغم من ذلك الا انه توجد بعض الحالات التي يمكن من خلالها تحويل الزيارة الى اقامة في المملكة.

على الرغم من رفض السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية من إمكانية تحويل تاشيرة زيارة عمل الى اقامة لكن هناك بعض الفئات المستثناة من هذا القرار والذين ينبغي عليهم أن تتوافق معهم الشروط الآتية:

أن يكون الزائر أو المقيم من الفئات التي قد سمح لها النظام في السابق بإجراء تحويل للتأشيرة الخاصة بالزيارة إلى تأشيرة إقامة.

أن يكون كفيل المقيم موافق على استضافة الزائر وتحويل زيارته إلى إقامة.

ينبغي أن يكون كل من المقيم والزائر قد حصلا على لقاح فيروس كورونا لكي تتم له الموافقة على البقاء في المملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة الى اقامة بالنسبة للزوجة

من أكثر حالات طلب تحويل تاشيرة زيارة عمل الى اقامة هي الزوجة التي ترغب في الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية مع زوجها، وفي هذه الحالة عليها بتقديم الأوراق التالية:

نسخة أصلية من جواز السفر لكل من الزوجين.

يتم تقديم الفيزا الخاصة بالزوجين.

كذلك يتم تقديم صورة من وثيقة الإقامة الخاصة بالزوج.

مع تقديم نسخة من السجل التجاري الخاص بالجهة التي يعمل فيها الزواج.

بجانب تقديم نسخة من السجل التجاري للجهة التي يعمل فيها الزواج.

بجانب تأكيد الرسالة من الغرفة التجارية.

ويتم إرسال رسالة إلى وزارة الداخلية لتأكيد تقديم الطلب.

بالإضافة إلى وثيقة من جهة عمل الزوج يوضح فيها الراتب الفعلي للزوج.

إجراءات تحويل تاشيرة زيارة عمل الى اقامة

لكل من يرغب في التعرف على تحويل تاشيرة زيارة عمل الى اقامة سواء كانت زوجة أو تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة خادمة عليه باتباع الآتي:

في البداية ينبغي الدخول على منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية من هنا

بعدها يتم النقر على أيقونة خدمات الأفراد.

ثم يتم اختيار الحصول على الطلب.

وبعدها يتم الانتقال إلى صفحة أخرى وهي صفحة تقديم الطلبات.

يحدد خيار الطلب المراد تعديله.

بعد الانتهاء من كل التعديلات المطلوبة يتم النقر على أيقونة حفظ المتغيرات.

تحويل تاشيرة زيارة عمل الى اقامة

من بين طرق تحويل تاشيرة زيارة عمل الى اقامة التي يمكن اتباعها طلب التحويل عن طريق موقع وزارة الداخلية الذي يتم بشكل إلكتروني من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الخارجية هنا.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع ن طريق الحساب الخاص بالعميل.

ثم يتم النقر على التعديلات المطلوبة من أجل التحويل أو التعديل.

بعد أن تظهر كافة البيانات الشخصية الخاصة بالحساب، يمكن للزائر تغيير البيانات المطلوبة ويتم فيها طلب تعديل الزيارة.

يتم دفع مبلغ مالي هو 600 ريال سعودي لكي يتم إصدار إقامة السائق أو الخدم والحصول أما الحصول على تأشيرة متعددة الدخول يتم دفع مبلغ 5000 ريال سعودي.

كم الفترة التي يتم فيها تحويل الزيارة إلى إقامة؟

لكي يتم تحويل الزيارة إلى إقامة، فإن ذلك يتضمن حوالي شهرين لكي يتم الانتهاء من الإجراءات.

ما هي الفئات التي يجوز لها القيام بتحويل تأشيرة الزيارة؟

المواطنين من الدول التي بها حروب مثل سوريا.

مواطنين دول الخليج العربي.

من لديه تأشيرة إقامة مميزة.

الأبناء من الأمهات السعودية الجنسية.