هذا هو المبلغ الخيالي الذي ارغمت قناة الهوية على دفعه عقب بثها مباريات كأس العالم المشفرة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر إعلامية إن ادارة قمر النايل سات ادارة قناة الهوية مبلغ وقدره 20 ألف دولار.

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جاء ذلكعقب قيام القناة ببث مباريات كأس العالم دونما اذن مسبق من قبل الفيفا وقناة بي ان اسبورت المالك الحصري لبث المباريات في الشرق الاوسط.

وبحسب المصادر فان ادارة القمر تدرس قرار وقف بث القناة.

وكانت القناة قد قامت ببث عدد من المباريات وقال ان ذلك بإذن قطري قبل ان تتراجع لاحقا.