بشارات سارة ..يمن موبايل تفاجئ جميع عملائها وتعلن عن هذا الأمر!

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ هذا هو المبلغ الخيالي الذي ارغمت قناة الهوية على دفعه عقب بثها مباريات كأس العالم المشفرة

▪ الحوثيين يكشفوا تفاصيل مفاجئة عن مقتل المشاط و من وراء ذلك وهكذا العقوبة.!!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال الليلة عن تشغليها خدمة الـ4G في مناطق جديدة

واكدت الشركة انه.تم تشغيل خدمة الـ4G من يمن موبايل في المناطق التالية

- منطقة المحجر - وادي ظهر م- صنعاء

- حارة النجدة - مدينة ذمار

- مدينة الراهدة ، اضافات جديدة . تعز

- بيت الصايدي - بعدان - إب