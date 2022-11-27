بشارات سارة ..يمن موبايل تفاجئ جميع عملائها وتعلن عن هذا الأمر!

الرياض - محمد الاطلسي -
▪ هذا هو المبلغ الخيالي الذي ارغمت قناة الهوية على دفعه عقب بثها مباريات كأس العالم المشفرة
▪ الحوثيين يكشفوا تفاصيل مفاجئة عن مقتل المشاط و من وراء ذلك وهكذا العقوبة.!!
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال الليلة عن تشغليها خدمة الـ4G في مناطق جديدة
واكدت الشركة انه.تم تشغيل خدمة الـ4G من يمن موبايل في المناطق التالية
- منطقة المحجر - وادي ظهر م- صنعاء
- حارة النجدة - مدينة ذمار
- مدينة الراهدة ، اضافات جديدة . تعز
- بيت الصايدي - بعدان - إب