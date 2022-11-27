اتفرج الفيديو .. رد فعل غير متوقعة من أمير قطر بعد صد حارس بولندا ركلة جزاء المنتخب السعودي

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو ردة فعل أمير قطر الأمير "تميم بن حمد " بعد ضياع ركلة جزاء المنتخب السعودي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة مع بولندا.

وأظهر الفيديو أمير قطر وقد بدا عليه ملامح الحسرة بسبب ضياع ركلة الجزاء .

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ونجح المنتخب البولندي في الفوز على السعودية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس العالم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بولند ا إلى أربعة نقاط متصدرا للمجموعة ، فيما ظل المنتخب السعودي على ثلاثة نقاط في المركز الثاني خلف بولندا بفضل فوزه التاريخي على الأرجنتين.