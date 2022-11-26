اتفرج ..ملاطف حميدي يشعل مدرجات كأس العالم وردة فعل غير متوقعة للمنتخب الذي كان يشجعه

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر المبرع اليمني ملاطف حميدي من مدرجات كأس العالم بقطر2022.

المبرع ملاطف حميدي ظهر في اول ظهور له وهو بين الجماهير المغربية يشعل المدرجات بطريقته الخاصة.

▪ اتفرج بالصور ..يمني يتعرض لحيلة نصب كبرى بطريقة خطيرة لايتوقعها احد

▪ اليمن : الرئيس رشاد العليمي يزف خبر سار لجميع المواطنين بشأن هذا الأمر الهام !

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

واعتبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان ظهور ملاطف من الجماهير المغربية انه مشجع مغربي في كأس العالم 2022

ويشارك المبرع اليمني ملاطف حميدي في احياء المدرجات لمباريات كأس العالم بقطر بالإضافة الى احياء كل الفعاليات والمهرجانات المصاحبة للبطولة الكروية .

وكانت مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي قد انتهت بالتعادل السلبي والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على أستاذ البيت وضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لنهائيات كأس العالم2022