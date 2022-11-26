اتفرج بالصور ..يمني يتعرض لحيلة نصب كبرى بطريقة خطيرة لايتوقعها احد

الرياض - محمد الاطلسي - أفاد ناشطون عن تعرض سائق شاحنة للنصب بعدن. وقال الناشطون ان شخص أتى إلى أحد السائق بالقرب من المدينة الخضراء ومعه حديد على شكل ذهب.

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وأضافوا : أخبر السائق ان لديه ذهب بفاتورته ويعجز عن الذهاب لبيعه بسبب حاجته للمال.

وأشار : السائق اغتر عقب رؤيته الفاتورة بسعر 145 الف.

واوضح : دفع السائق النصاب 100 ريال سعودي قيمة للذهب.

واختتم : السائق لم يدرك انه حديد الا بعد رحيل النصاب و أوضح انه تعرض لسحر