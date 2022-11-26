اليمن : الرئيس رشاد العليمي يزف خبر سار لجميع المواطنين بشأن هذا الأمر الهام !

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي تصريحاً جديداً الليلة

وقال العليمي:

▪ اتفرج ..ملاطف حميدي يشعل مدرجات كأس العالم وردة فعل غير متوقعة للمنتخب الذي كان يشجعه

▪ اتفرج بالصور ..يمني يتعرض لحيلة نصب كبرى بطريقة خطيرة لايتوقعها احد

‏ بينما يواصل الإرهابيون وداعميهم ممارساتهم المميتة، تتبدى الحكمة والقوة في أشقائنا الأوفياء بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يؤكدون التزامهم بجعل بلدنا اكثر أمانا، واستقرارا، ورخاء، وليس مصدرا للموت، والجوع، والخراب كما يريده النظام الإيراني

‏وتابع بالقول: وقد سرني هذا اليوم التوقيع على انطلاق المرحلة الأولى لإنشاء سد حسان في محافظة أبين بتمويل اماراتي، كمشروع استراتيجي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة، ولأمننا الغذائي والمائي بصورة عامة عملا بشعارنا المشترك يد تبني، ويد تحمل السلاح.

وشار العليمي ان هذا الأسبوع حافل بالعطاء السعودي الإماراتي قائلاً؛ كان هذا ضمن أسبوع حافل بالعطاء السعودي الإماراتي الذي سيتوج بالتوقيع على تعزيز البنك المركزي بوديعة وتعهدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مؤكدين إعتقادنا الراسخ وثقتنا المطلقة بشراكة استراتيجية من أجل المستقبل الذي يستحقه أطفالنا، ونساؤنا، ورجالنا، لا ما يريده الإرهابيون.