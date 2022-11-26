قناة الهوية توقف بث مباريات كأس العالم بعد تلقيها تحذير شديد بحذفها من القمر

الرياض - محمد الاطلسي - اوقفت قناة الهوية نقل مباريات كأس العالم

واعتذرت القناة عن نقل المباريات عقب سرقتها بث الحقوق من القنوات القطرية

▪ مفاجأة صادمة..قدام المعازيم .. أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته في هذه الدولة العربية..اتفرج ردة فعلها !

▪ لو سماعة موبايلك بتشتغل ناحية واحدة بس تقدر تصلحها بنفسك في البيت بهذه الطريقة السهلة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

تردد قناة الهوية اليمنية 2022: 11096. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. مباريات كأس العالم 2022. جدول مباريات كأس العالم .