بتحديث مسائي ..تغير جديد وتتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم السبت 26 نوفمبر 2022م:
الأسعار في عدن:
▪ مفاجأة صادمة..قدام المعازيم .. أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته في هذه الدولة العربية..اتفرج ردة فعلها !
▪ لو سماعة موبايلك بتشتغل ناحية واحدة بس تقدر تصلحها بنفسك في البيت بهذه الطريقة السهلة
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw
الدولار:
شراء 1108
بيع 1128
الريال السعودي:
شراء: 292
بيع: 297
الأسعار في صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء 560
بيع 561
الريال السعودي
شراء 148
بيع 149 ريالا يمنيا.