بتحديث مسائي ..تغير جديد وتتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم السبت 26 نوفمبر 2022م:

الأسعار في عدن:

▪ مفاجأة صادمة..قدام المعازيم .. أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته في هذه الدولة العربية..اتفرج ردة فعلها !

▪ لو سماعة موبايلك بتشتغل ناحية واحدة بس تقدر تصلحها بنفسك في البيت بهذه الطريقة السهلة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

الدولار:

شراء 1108

بيع 1128

الريال السعودي:

شراء: 292

بيع: 297

الأسعار في صنعاء:

الدولار الأمريكي

شراء 560

بيع 561

الريال السعودي

شراء 148

بيع 149 ريالا يمنيا.