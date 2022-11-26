اليمن : الداعري يكشف عن قرارات حكومية قاسية مرتقبة بحق هذه الجهات

الرياض - محمد الاطلسي - لمح الصحفي "ماجد الداعري" ان الحكومة الشرعية ستتخذ قريباً قرارات بادارج بنوك وشركات تجارية ومصرفية في القائمة السوداء

وقال الداعري في تغريدة له على تويتر:

▪ اتفرج صورة نادرة للفنان محمد عبده برفقة والدته تجتاح مواقع التواصل.. المفاجأة في جنسيتها؟!

▪ مفاجأة سارة لجميع المقيمين.. إلغاء سعودة هذه الوظائف المهمة في المملكة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

‏بنوك وشركات تجارية ومصرفية في قائمة حكومية سوداء مرتقبة تطبيقا لقرار تصنيف مجلس الدفاع الأعلى لمليشيات الحوثية منظمة إرهابية وتابع بالقول:

وهو ماسيساهم في دعم استقرار صرف العملة المحلية وإنهاء جرائم المضاربات والتلاعب والسمسرة بالصرف وتعزيز دورالبنك المركزي وفاعلية سياسته النقدية وجدوى مزاداته