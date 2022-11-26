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اليمن : الداعري يكشف عن قرارات حكومية قاسية مرتقبة بحق هذه الجهات

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الرياض - محمد الاطلسي - لمح الصحفي "ماجد الداعري"  ان الحكومة الشرعية ستتخذ قريباً قرارات بادارج بنوك وشركات تجارية ومصرفية في القائمة السوداء

وقال الداعري في تغريدة له على تويتر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

 

‏بنوك وشركات تجارية ومصرفية في قائمة حكومية سوداء مرتقبة تطبيقا لقرار تصنيف مجلس الدفاع الأعلى لمليشيات الحوثية منظمة إرهابية وتابع بالقول:

وهو ماسيساهم في دعم استقرار صرف العملة المحلية وإنهاء جرائم المضاربات والتلاعب والسمسرة بالصرف وتعزيز دورالبنك المركزي وفاعلية سياسته النقدية وجدوى مزاداته

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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