مفاجأة..فلكي يزف بشرى كبيرة لجميع المواطنين وخير قادم في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ بالصور ..الكشف عن رسالة قديمة من الرئيس الراحل (علي عبدالله صالح) إلى الإماراتي ضاحي خلفان ..لن تتوقع ماجاء فيها

▪ مصادر تكشف عن سبب الانفجارات الضخمة في العاصمة اليمنية صنعاء ..صور

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

�علن فلكي يمني عن بشرى لجميع المواطنين والمزارعين في اليمن . وقال الفلكي أحمد الجوبي أن الليلة هي أول ليالي شهر جمادى الأولى 1444 هجرية . وأضاف بقوله أن يتبقى على العشا الاخيرة وزوال خطر الضريب يوم واحد فقط . وأشار إلى أن الأجواء اليوم الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ الموافق ١ جمادى الاولى ١٤٤٤ أجواء باردة برد انثاوي ودرجة الحرارة ٣ درجات ، والرطوبة ٦٧% وسرعة الرياح ١١ كم في الساعة. .