اخبار الخليج

مفاجأة..فلكي يزف بشرى كبيرة لجميع المواطنين وخير قادم في اليمن

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

�علن فلكي يمني عن بشرى لجميع المواطنين والمزارعين في اليمن .  وقال الفلكي أحمد الجوبي أن الليلة هي أول ليالي شهر جمادى الأولى 1444 هجرية .  وأضاف بقوله أن يتبقى على العشا الاخيرة وزوال خطر الضريب يوم واحد فقط .  وأشار إلى أن الأجواء اليوم الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ الموافق ١ جمادى الاولى ١٤٤٤ أجواء باردة برد انثاوي ودرجة الحرارة ٣ درجات ، والرطوبة ٦٧%  وسرعة الرياح ١١ كم في الساعة. .

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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