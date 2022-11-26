مصادر تكشف عن سبب الانفجارات الضخمة في العاصمة اليمنية صنعاء ..صور

الرياض - محمد الاطلسي - تسبب ماس كهربائي باندلاع حريق هائل في مطعم جنوب صنعاء. وتسبب الحريق بانفجار عدد من اسطوانات الغاز بمطعم البيت التهامي في بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء اليوم الجمعة. وقالت مصادر ان عدد من عمال ومرتادي المطعم أصيبوا جراء الحريق ظهر اليوم. وتمكن الدفاع المدني من اخماد الحريق حيث بلغت الخسائر بالملايين.

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