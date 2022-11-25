مصر : قرار عاجل من النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي فوراً ( تفاصيل جديدة )

الرياض - محمد الاطلسي - أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها مواد يشتبه بكونها مخدرات، إذا ما سددت ضمانا ماليا قدره 50 ألف.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا ظهر اليوم الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد يشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

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▪ كمية صادمة ومرعبة..اتفرج أول صورة للمواد المخدرة التي خبأتها منة شلبي داخل ملابسها الخاصة في شنطة السفر بعد القاء القبض عليها!!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

المصدر RT