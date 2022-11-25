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انخفاض صاروخي غير متوقع لأسعار المشتقات النفطية في اليمن وهذا هو السعر الجديد!!

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الرياض - محمد الاطلسي - البنزين (مستورد) = 10,500 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 12,500 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في عدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

 

– البنزين (مستورد) = 19,500 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)

أسعار المشتقات النفطية في مأرب

 

– البنزين (محلي) = 3,500 ريال (20 لتر) – البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر) – الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر)

 

 

أسعار المشتقات النفطية في تعز

 

– البنزين (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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