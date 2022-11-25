عاجل .. تفاصيل وصور جديدة بشأن ضبط الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة

الرياض - محمد الاطلسي - تحفظت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي على الممثلة منة شلبي، بعد ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحقائبها لدى عودتها من الخارج، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية نقلا عن جهات التحقيق أن مفتشي الجمارك بمطار القاهرة الدولي ضبطت نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.

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وأوضحت أن الممثلة المذكورة كانت عائدة من الولايات المتحدة وتحديدا من مدينة نيويورك، وأن المضبوطات عبارة عن أكياس وزجاجات وأقلام وبونبوني محشو بالماريغوانا.

وذكرت أنه بعد ضبط هذه الكمية من المخدرات بحوزة منة شلبي تم إخضاعها لتفتيش ذاتي وكامل من جانب سلطات الجمرك في المبنى رقم 3 بالمطار ولم يسفر التفتيش سوى عن الكمية السابق ذكرها.

تجدر الإشارة إلى أن الماريغوانا تصنف ضمن المواد المخدرة المحظور قانونا حيازتها أو تداولها في مصر.

ويأتي ضبط منة شلبي بعد أقل من شهر على الجدل الذي أثارته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تم احتجازها في المستشفى للعلاج من إدمان المواد المخدرة.

المصدر - سكاي نيوز عربية