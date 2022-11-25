الملك سلمان يصدر أوامربصرف راتب اضافي لجميع العاملين في هذه المجالات .. تفاصيل أكثر ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ان نظام العمل في السعودية يضم عدد من اللوائح والقوانين والتي تساهم في تيسير تعامل المواطنين مع المملكة والعكس، حيث ان هذه اللوائح عبارة عن باقة من القوانين التي تنفذ وفقاً لأوامر خادم الحرمين والذي يسعى إلى إصلاح أحوال المواطنين المالية وجعلهم قادرين على مواجهة الغلاء.

كما تعتبر المملكة احد الدول الاعلى دخلاً حسب الإحصائيات العالمية الأخيرة، وقد صدر مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين ينص بصرف أجر إضافي للعاملين لكافة العاملين بالمملكة، حسب ما جاءت به نص المادة 107، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

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نص المادة 107 من قانون العمل السعودي جاء قانون العمل السعودي ليشرع العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بكافة أنحاء المملكة وكافة القطاعات المؤسسية، وجاء نص المادة 107 كما يلي:

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجر إضافي من ساعات العمل الإضافية.

ويأتي ذلك بمقدار يوازي أجر الساعة مضاف إليه 50% من أجره الأساسي.

ثم يقول إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل.

تعد الساعات التي تزيد على الساعات المحددة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. كما بين أنه تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل ساعات إضافية.

صرف أجر إضافي للعاملين وفقاً لما جاءت به نص قانون المادة 107 من قانون العمل السعودي فقد أمر خادم الحرمين الشريفين أن يدفع أصحاب العمل للموظفين بجميع المنشآت الخاصة والعامة أن يدفع أصحاب العمل أجر إضافي للعاملين بجميع أنحاء المملكة، وذلك في أيام الإجازات والتي يقوم فيها صاحب العمل باستدعاء (العاملالموظف) للعمل لساعات إضافية ، كما نوه الأمر الملكي أنه يتعين على العامل أو الموظف التبليغ عن رب عمله إذا قام بإنقاص أو عدم صرف راتبه الشهري أو السبوعي وفق العقد المُبرم.

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