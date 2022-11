الفنان الأمريكي الشهير مورجان فريمان يكشف مفاجأة عن إعتناقه الدين الإسلامي وهذه حكايته مع الصلاة والأذان ( فيديو )

الرياض - محمد الاطلسي - في اهتمام واسع في الوطن العربي تصدر الفنان الأمريكي الشهير "مورجان فريمان"، قوائم مواقع التواصل، عقب ما تردد عن إعتناقه الدين الإسلامي، بعد ظهوره في حفل افتتاح كأس العالم بقطر وإجرائه حوارا عن الإسلام مع صاحب القدرات الخاصة غازي المفتاح.

مورجان فريمان، المولود عام 1937 في تينيسي بالولايات المتحدة، والذي يعد أحد أشهر كبار نجوم هوليوود، والحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Million Dollar Baby عام 2004، دارت أسئلة عديدة حول دخوله الدين الإسلامي، على مدار الخمس سنوات الماضية.د

وبدأ الحديث عن اعتناق مورجان، الدين الإسلامي، عقب تقديمه البرنامج التلفزيوني الوثائقي "The Story of God with Morgan Freeman - قصة الإله" ، عبر قناة "ناشونال جيوغرافيك" عام 2017، حول القوى الأساسية التي تحرك البشر بما فيها الحب، الحرية، السلام، الفضيلة، السلطة والتمرد.

وخلال إحدى حلقات السلسلة، ظهر "فريمان" داخل المركز الإسلامي في أمريكا، وزار مصر للحديث عن الدين الإسلامي، وذهب لمسجد الحسين وقال عن الصلاة: "تبدو كمحاورة مع شخص، لكن كيف لك أن تتحدث إلى شخص لا هيئة بشرية له؟".

وأجرى مورجان، خلال تواجده في القاهرة، لقاء مع إمام وخطيب المسجد الأمير محفوظ، وسأله: "مع من يتحدث المسلم في الصلاة؟"، ورد الشيخ قائلا: "كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك".

ووصف "مورجان" الآذان بقوله: "أحد أكثر الأصوات جمالا في العالم"، وسأل الإمام: "هل يعقد اختبارا للمؤذنين قبل اختيارهم؟"، فأجاب بالإيجاب وعقب: "الأحسن صوتا يكون الأولىّ بالمنصب"، وحينها قام "فريمان" بترديد الآذان: "الله أكبر"، وسأل الشيخ عن رأيه في الاختبار، فقال: "الهاء لم تُنطق.. عليك الاجتهاد في ذلك"، فعقب: "نعم عليّا ذلك فهمت".

وحول وصف المساجد؛ قال فريمان: "صُممت لتكون مملوءة بالأصوات الجميلة، وصور تُشرح الحواس، من العمارة المتقنة، إلى آيات من القرآن مكتوبة بأجمل الخطوط، ويرى الإسلام الرب في كل شيء جميل، والرب على الدوام فوق ما يمكننا تصوره".

المصدر - مصرواي