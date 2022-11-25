اليمن: الرئيس رشاد العليمي يثير غضب الحوثيين بإصدار هذا القرار المفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - نجح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، في تنفيذ خطوة إقتصادية حاسمة أثارت جنون قيادات البنك المركزي بصنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

▪ في سابقة مثيرة..اغتصبوها قبل قتلها لإخفاء جريمتهم فنطق الطير وكشف الجناة أمام الشرطة

▪ عروس تروي ما فعلته بها حماتها ليلة زفافها فيما كان عريسها يتفرج فقط طوال الليل.. تفاصيل مرعبة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وأبدى البنك المركزي بصنعاء غضبه من ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات وصفها بأنها صادرة عن أشخاص ليسوا ذوي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني؛ في إشارة إلى الرئيس العليمي، بشأن أن صندوق النقد الدولي وافق على تغذية حساب البنك المركزي اليمني بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع الجاري، وبالتالي منح صلاحية التصرف بهذا المبلغ للبنك المركزي في عدن، ليتم قيد المبلغ كقرض على اليمن عند بدء التصرف