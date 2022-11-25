هام : تحذير عاجل لجميع سكاني صنعاء من هذا الامر الخطير يسبب الموت!

الرياض - محمد الاطلسي - اطلق فلكيين يمنيين تحذير لسكاني صنعاء من نجم الاكليل.

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أيام نجم الاكليل

1 أيام نجم الاكليل 2 نجم الاكليل 3 الصقيع

وقالوا في منشورات متداولة عبر الفيس بوك":اليوم ثاني ايام نجم الاكليل من اشد ايام الشتاء.

نجم الاكليل

وأضافوا: نجم الاكليل يكون الجو فيه غائم حيث تحجب السحب والغيوم فيه، ضوء الشمس تصحبها رياح باردة ويستمر 13 يوم".

الصقيع

وتابعوا في منشورات نشره عبر الفيس بوك": الله يقدرنا ويعطيكم العافية على تحمل الصقيع وبرودته وكل واحد ينتبه لأطفاله ولوالديه وذويه من كبار السن واكثروا من شرب الماء وخصوصاً قبل النوم حتي لا تكثر الجلطات بسبب هذا الصقيع