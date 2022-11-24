حكومة صنعاء تكشف لاول مرة عن زيارة وفد سعودي وتؤكد شن عملية عسكرية على هذه المواقع

الرياض - محمد الاطلسي -

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�دد رئيس حكومة الحوثيين بصنعاء عبدالعزيز بن حبتور، باستهداف الموانئ اليمنية وكل الشركات التي تدخل الموانئ "عسكرياً". وقال بن حبتور في تصريح له، إن استهداف السفن الراسية في الموانئ اليمنية وتهديد الحركة التجارية الملاحية والاقتصادية ماهي إلا رسائل أمنية أولية. وأشار بن حبتور إلى أنهم سيلجئون إلى الخيار العسكري، حيث قال: "عملنا نوع من الرسائل الأولى الأمنية، لكن إذا لم يفهم الآخرون فسنحوّل هذه الرسائل الأمنية إلى عمل عسكري واضح ضد كل شركة تقترب من موانئ الجمهورية اليمنية، أكان في عدن أو في الحُدَيْدَة أو الضبة أو النُّشيمة". وأضاف: "أعلننا منذ اللحظات الأولى أننا على استعداد أن نمدد الهدنة السلمية شريطة حل مشكلة الرواتب للموظفين في القطاع المدني والعسكري والأمني ". وعن زيارة وفدٍ سعودي إلى صنعاء، قال إنّ "هناك ملفات كثيرة بيننا وبين التحالف، لدينا ملف يتعلق بالأسرى والمفقودين وملف يتعلق بقضية السلام والجانب الاقتصادي".