الخطوط الجوية اليمنية تزف هذه البشارة السارة للجميع ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية، تخفيض أسعار تذاكر السفر، عبر طيران اليمنية إلى كافة دول العالم.

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وقال رئيس مجلس الإدارة، الكابتن ناصر محمود محمد في كلمة القاها في حفل تكريم وكلائها المحليين "اليمنية"، اليوم الأربعاء، ان اليمنية قررت خفض اسعار تذاكرها ابتدأ من الاول من ديسمبر 2022

وأوضح أن التخفيض يشمل ذوي التقارير الطبية للامراض الخطيرة.

ويشكو مسافرون يمنيون من ارتفاع قيمة تذاكر السفر الخاصة بطيران اليمنية، خلال السنوات الأخيرة